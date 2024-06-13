О многократно возросшем числе случаев изъятия загранпаспортов на границе заявили в Ассоциации туроператоров России.

О многократно возросшем числе случаев изъятия загранпаспортов на границе заявили в Ассоциации туроператоров России.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин объяснил, почему в последнее время участились случаи изъятия загранпаспортов при выезде из России. По словам эксперта, это происходит из-за ошибок в документах, сообщает «Прайм».

Чаще всего в паспортах встречаются неверное указание имени, фамилии, отчества, населенных пунктов, а также опечатки в датах. Чаще всего в неприятные ситуации попадают обладатели старых паспортов без биометрии.

– Количество изыманий паспортов и вопросов, которые задаются на границе, увеличилось, особенно в мае и июне, – отметил Горин.

Ранее о многократно возросшем числе случаев изъятия загранпаспортов на границе из-за несоответствия указанных в них данных сообщали в Ассоциации туроператоров России. Проблема приобрела лавинообразный характер.