Растения продолжают высаживать. Всего их будет около 850.

Растения продолжают высаживать. Всего их будет около 850.

Омские агрономы приступили к созданию многолетнего цветника на улице Красный Путь напротив дендросада им. Г. И. Гензе. Как сообщили в мэрии, там высадят кизильник, японскую спирею, розы ругозы и метельчатые гортензии. Также в клумбе будут расти вейник, очитка и эхинацея. Всего на 280 кв. м земли появится 850 растений.

– Это новый опыт для специалистов Управления дорожного хозяйства и благоустройства, ранее в нашем городе для создания цветочных композиций применялись только однолетние растения, – рассказал мэр Сергей Шелест.

Ранее они высаживать цветы начали на Соборной площади и в Первомайском сквере. Всего в этом году на городских клумбах появится более 13 тыс. многолетних растений. Поначалу их будут поливать каждый день.