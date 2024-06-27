Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

День молодежи

Вполне логично, что праздник для молодых людей тоже должен быть молодым. Правда, здесь все относительно, как и с самой молодостью: зависит от самоощущения. В общем, празднование Дня молодежи утвердил президент России Борис Ельцин распоряжением от 24 июня 1993 года, то есть 31 год назад. Да, не вчера, с одной стороны, но с другой – и не столетия назад.

Однако идея появилась еще раньше – в 1958 году. Тогда Президиум Верховного Совета СССР быстро воплотил ее в реальность, подписав 7 февраля указ. Так возник День советской молодежи. Его целью было привлечь внимание общества к молодому поколению, с которым связывали большие надежды на светлое будущее и, разумеется, строительство коммунизма.

День молодежи отмечался именно 27 июня вплоть до мая прошлого года, когда его сместили на последнюю субботу июня. В России граждан считают молодыми до 35 лет, но по классификации Всемирной организации здравоохранения люди вправе считать себя таковыми до 44 лет. Ну а если отбросить условности, то хоть в 100!

Восстание на броненосце «Потемкин»

27 июня 1905 года матросы броненосца «Князь Потемкин-Таврический», стоящего в Тендровском заливе неподалеку от Одессы, обнаружили, что мясо, из которого приготовили борщ для них, протухло. И отказались его есть. Этот эпизод стал спусковым крючком к восстанию. В России в тот момент уже шла революция, непростая обстановка царила и в Одессе. Отношения матросов с командованием были натянутыми. Так что оставалось лишь подлить масла в огонь.

Матросы, понимая, что неповиновение грозит расправой, взяли ситуацию в свои руки. Убив часть офицеров и пленив другую часть, команда повела броненосец в Одессу. Там моряки рассчитывали пополнить запасы угля, воды и продовольствия. А заодно – поддержать антиправительственные выступления и встретиться с главными силами Черноморского флота. Они, как предполагали восставшие, тоже присоединятся к бунту.

Особой поддержки революционеры не снискали, и, не без приключений, отправились в румынский порт Констанца, где сдались местным властям.

Корабль вернули России. Его переименовали в «Пантелеймон», под этим названием он успел поучаствовать в Первой мировой войне, а после февральской революции обрел прежнее имя. Но ненадолго: уже в апреле он стал «Борцом за свободу». В гражданскую войну он переходил из рук одних интервентов в другие. Они же и вывели его из строя, чтобы не отдавать красноармейцам. После окончания Гражданской войны то, что осталось от корабля, окончательно утилизировали.

Первый в мире банкомат

Он заработал 27 июня 1967 года в Лондоне в отделении банка Barclays. Открытие проходило как полномасштабная пиар-акция: первым, кто получил через него деньги, был известный в то время комедийный актер Рег Варни.

Ну а соорудил первую в мире машину по выдаче денег шотландский изобретатель Джон Шепард-Баррон. Его вдохновил аппарат по продаже шоколадок. Разумеется, в те времена еще было невозможно сразу проверить остаток на счете клиента, поэтому наличные банкомат выдавал экономно – максимум 10 фунтов.

Банковские карты к тому моменту уже существовали, но, естественно, тоже не получили такой популярности как сегодня. Поэтому, чтобы получить наличные, нужно было взять в банке специальный ваучер. Но технологии применялись и тогда: для защиты от подделки и записи ПИН-кода на чеках имелась слаборадиоактивная метка.

Всемирный день рыболовства

Не зря говорят: дай человеку рыбу – он будет сыт один раз, дай удочку – будет сыт всю жизнь. Рыбную ловлю практикуют с древнейших времен, тогда же у древних людей начал появляться инвентарь, типа гарпунов и крючков, через некоторое время изобрели удочки, сети, сачки...

Постепенно из способа пропитания эта деятельность переросла в вид спорта и хобби. Огромному количеству людей на земле удается почувствовать себя счастливее, если появится возможность постоять на берегу какого-нибудь водоема с удочкой. Улов не важен, главное – процесс. Ну а кто поймал первую в своей жизни рыбу, тот не забудет этого никогда.

Неудивительно, что увлекающиеся рыбалкой люди тоже получили свой праздник. Его учредили на Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства в июле 1984 года в Риме. Всемирный день рыболовства отмечается с 1985 года. 27 июня во многих странах проводят соревнования по ловле рыбы и обучающие семинары.

Есть День рыбака и в России, но его отмечают во второе воскресенье июля.

Елисеев день

27 июня православные христиане вспоминают двух святых: пророка Елисея и Елисея Сумского.

Пророк Елисей жил в IX веке и был учеником пророка Илии. Когда Илия умирал, за ним явилась огненная колесница, а находившийся рядом Елисей подобрал упавший с небес плащ пророка и сам получил пророческий дар и духовную силу. В дальнейшем он совершил множество исцелений и чудес.

Елисей Сумской жил в XV веке в Соловецком монастыре. Уже перед смертью единственным, о чем он жалел, было то, что не принял схиму. Тогда братья решили отвезти его к иеромонаху. Путь был трудным, а по прибытии старец скончался. Но после вознесения братьями молитвы вдруг ожил, принял схиму и после этого ушел из жизни окончательно. Мощи святого православными почитаются как чудотворные.

На Руси считали, что с 27 июня начинает цвести липа. В этот день освящали одежду, купленную после Нового года и ношеную не более трех раз. Если к этому дню долго не было дождя, то заклинали крапиву. Бытовало поверье, что крапива обожжет небеса и они даруют дождь. По приметам дождь в этот день обещал семь недель непогоды, а солнце – сухое лето и благополучную уборку сена.