Омск-Информ
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·Общество

Без воды останутся десятки домов в Центральном округе города.
Омский водоканал запланировал ремонт сетей на 28 и 29 июня. В эти даты некоторых омичей ожидают отключения холодной воды.
28 июня с 11:00 до 19:00:
  • Интернациональная, 43;
  • Гусарова, 2, 4; 4, к. 1; 4/1а; 4, к. 2; 7, 13, 12, 12а, 14, 14/2;
  • Чапаева, 111;
  • Фрунзе, 80.
29 июня с 11:00 до 19:00:
  • Фрунзе, 80, 89, 93, 101;
  • Косарева, 103а, 115, 117;
  • Герцена, 12, 12а, 16;
  • Гусарова, 16, 18, 22, 24, 27, 28, 29; 33, к. 3; 33, к. 5; 33, к. 15;
  • Чернышевсого, 2/1, 2к3;
  • Рабиновича, 119, 122, 124, 132/134;
  • Булатова, 99, 100, 103, 105, 105/1.
Ранее сообщалось, что 27 июня воду отключат в домах на улицах 12 Декабря и Авиационной.
·Общество

Без воды останутся десятки домов в Центральном округе города.
Омский водоканал запланировал ремонт сетей на 28 и 29 июня. В эти даты некоторых омичей ожидают отключения холодной воды.
28 июня с 11:00 до 19:00:
  • Интернациональная, 43;
  • Гусарова, 2, 4; 4, к. 1; 4/1а; 4, к. 2; 7, 13, 12, 12а, 14, 14/2;
  • Чапаева, 111;
  • Фрунзе, 80.
29 июня с 11:00 до 19:00:
  • Фрунзе, 80, 89, 93, 101;
  • Косарева, 103а, 115, 117;
  • Герцена, 12, 12а, 16;
  • Гусарова, 16, 18, 22, 24, 27, 28, 29; 33, к. 3; 33, к. 5; 33, к. 15;
  • Чернышевсого, 2/1, 2к3;
  • Рабиновича, 119, 122, 124, 132/134;
  • Булатова, 99, 100, 103, 105, 105/1.
Ранее сообщалось, что 27 июня воду отключат в домах на улицах 12 Декабря и Авиационной.