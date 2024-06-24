Это требуется для замены пожарного гидранта.

Это требуется для замены пожарного гидранта.

В среду, 26 июня, Омский водоканал запланировал замену пожарного гидранта на Красном Пути. В связи с этим с 11:00 до 18:00 холодную воду отключат в домах по адресам:

Красный Путь, 22, 22а, 24, к. 1, 26а, 28а, 30/1, 30/2, 36, 36, к. 1, 42;

Добровольского, 11а;

Октябрьская, 33, 33/1, 33/2.

В четверг, 27 июня, с 09:30 до 21:00 планируется ремонт водопровода на улице 12-го Декабря. Под отключение попадают еще несколько домов:

12 Декабря, 108, 112, 102, 105, 110а (ВНС-498);

Авиационная, 143, 143а, 143б, 143в.

Машину с питьевой водой установят с 13:00 до 20:00 около дома № 110а на улице 12-го Декабря.