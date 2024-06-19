Омск-Информ
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·Общество

Отключения планируются на улицах Блюхера, Марка Никифорова и Химиков.
В понедельник, 24 июня, Омский водоканал запланировал очередной ремонт сетей. В связи с этим с 11:00 до 23:00 холодную воду отключат в домах по адресам:
  • Блюхера, 16, 18, 18а;
  • Марка Никифорова, 3, 5;
  • Химиков, 22а, 22б, 22а/1, 22а/2, 22а/3.
Горожан просят запастись водой заранее.
Отметим, что на этой неделе омичей также ожидают отключения воды. Завтра ее не будет в промзоне на улице 22-го Партсъезда, а послезавтра – в частных домах микрорайона Николаевка.
·Общество

Отключения планируются на улицах Блюхера, Марка Никифорова и Химиков.
В понедельник, 24 июня, Омский водоканал запланировал очередной ремонт сетей. В связи с этим с 11:00 до 23:00 холодную воду отключат в домах по адресам:
  • Блюхера, 16, 18, 18а;
  • Марка Никифорова, 3, 5;
  • Химиков, 22а, 22б, 22а/1, 22а/2, 22а/3.
Горожан просят запастись водой заранее.
Отметим, что на этой неделе омичей также ожидают отключения воды. Завтра ее не будет в промзоне на улице 22-го Партсъезда, а послезавтра – в частных домах микрорайона Николаевка.