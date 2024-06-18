Ее отключат на время ремонта сетей, который планируется сегодня, а также в четверг и пятницу.

Ее отключат на время ремонта сетей, который планируется сегодня, а также в четверг и пятницу.

На этой неделе Омский водоканал снова запланировал ремонт сетей. В связи с этим в домах некоторых горожан отключат холодную воду.

Первые отключения начались сегодня в 11:00. До 06:00 завтрашнего дня без воды остались омичи, которые живут на улице 22-го Партсъезда в домах № 51, 53; 53а, к. 1; 55, к. 1; 55, к. 2; 55, к. 3; 97в; 97, к. 2; 97г/3, 97а, 97п; 97, к. 4; 97а/1, 97б/1, 97в/1; 97, к. 2п; 97, к. 1п; 97, к. 3; 97; 97, к. 1; 97в/2, 97б, 100а, 100/1, 101, 104а, 49, 51 лит. А, 97г, 97 г/1, 98, 100 а/1; 100, к. 1; 100а/3, 49/1; 97, к. 5; 100а лит. М.

Отключения с 11:00 20 июня до 06:00 21 июня ожидаются в промзоне. Адреса: 22-го Партсъезда, 97в, 97п; 97, к. 2; 97г/3, 97а; 97, к. 4; 97а/1, 97б/1, 97в/1; 97, к. 2п; 97, к. 1п; 97, к. 3; 97; 97, к. 1; 97в/2, 97б, 97г, 97г/1; 97, к. 5.

В пятницу, 21 июня, с 10:00 до 20:00 без холодной воды останется частный сектор на улице Загородной (мкр. Николаевка). В доме № 50 на Комбинатской может быть пониженное давление.