По словам мэра, если кондиционер в автобусе или троллейбусе исправен и есть необходимость в его работе, он должен служить пассажирам.

По словам мэра, если кондиционер в автобусе или троллейбусе исправен и есть необходимость в его работе, он должен служить пассажирам.

Мэр Омска Сергей Шелест по возвращении из отпуска намерен лично проверить работу кондиционеров в общественном транспорте. В сильную жару, которая сейчас стоит в городе, омичи жалуются на неработающие системы охлаждения в салонах автобусов и троллейбусов.

– Если в автобусе или троллейбусе есть исправный кондиционер и имеется необходимость в его работе, он должен служить пассажирам, – подчеркнул мэр. – Водители ПП № 8 и электротранспорта еще раз получат соответствующие инструкции. По выходу из отпуска повторю свой опыт поездок в общественном транспорте, посмотрю, как обстоят дела с комфортом пассажиров.

Градоначальник напомнил, что если кондиционер в салоне транспортного средства выключен, нужно обратиться к кондуктору или водителю для его включения. При этом окна и люки в салоне должны быть закрыты – иначе сплит-система будет охлаждать уличный воздух.

Также мэр попросил омичей не устраивать скандалы из-за работы кондиционеров в салонах автобусов и троллейбусов.

Добавим, что кондиционерами оснащены 153 муниципальных автобуса и 111 троллейбусов. Они выходят на линию каждый день.