Омск-Информ
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·Общество

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте с 1 июля коснется всех категорий пассажиров.

С 1 июля в общественном транспорте Омска вырастет стоимость проезда. Увеличение провозной платы составит десять рублей. При оплате банковскими картами и «Омкой» она составит 35 рублей, наличными – 40.

Повышение размера платы коснется не только категории «Граждане», но и льготников – школьников, студентов и пенсионеров. Для них рост также составит 10 рублей. Со следующего месяца при пользовании соответствующими картами они будут платить 25 и 28 рублей соответственно.

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·Общество

Повышение стоимости проезда в общественном транспорте с 1 июля коснется всех категорий пассажиров.

С 1 июля в общественном транспорте Омска вырастет стоимость проезда. Увеличение провозной платы составит десять рублей. При оплате банковскими картами и «Омкой» она составит 35 рублей, наличными – 40.

Повышение размера платы коснется не только категории «Граждане», но и льготников – школьников, студентов и пенсионеров. Для них рост также составит 10 рублей. Со следующего месяца при пользовании соответствующими картами они будут платить 25 и 28 рублей соответственно.

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