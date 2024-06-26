В двух километрах от самого северного города Омской области есть подходящий аэродром. Но будет ли достаточный пассажиропоток?

В двух километрах от самого северного города Омской области есть подходящий аэродром. Но будет ли достаточный пассажиропоток?

Гендиректор ООО «Аэропром» Юрий Афанасьев рассказал о вероятности появления авиарейсов из Омска в Тару. С 1 июля красноярская авиакомпания начинает летать по маршруту Омск – Усть-Ишим, и, естественно, возникает вопрос о воздушном сообщении с самым северным городом области.

В отличие от Усть-Ишима, где аэродром не функционирует с 1990-х годов, в Таре есть действующая площадка, которая активно используется вертолетами и при необходимости может принимать легкие воздушные суда. Аэродром расположен всего в двух километрах от Тары. Но перевозчик сомневается, что для функционирования линии будет пассажиропоток.

– Эта тема обсуждалась, и с правительством Омской области. Тут стоит вопрос, будет ли этот рейс востребован по загрузке. В Тару дорога более-менее нормальная, туда ходят автобусы. Опять же, будет ли такой вариант интересен пассажиру, – цитирует Юрия Афанасьева портал «СуперОмск». – Так-то у нас существовали переговоры, можно 2-3 рейса и в Тару. Но тут самое главное в загрузке.

Добавим, что стоимость перелета из Омска в Усть-Ишим составит около 3 тыс. рублей. Дорога на самолете Ан-2 займет чуть более двух часов.