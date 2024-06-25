Омск-Информ
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·Общество

По словам очевидцев, в салоне не было кондиционера, а окна не открыли.
Сегодня в автобусе № 29 в обморок от жары упал мальчик лет 10, который ехал с бабушкой. Как сообщает «Новый Омск», кондиционера в транспорте не было, а все окна были закрыты.
– Ребенок несколько секунд лежал на полу, пока пассажиры, и я в том числе, пытались привести его в сознание. Когда очнулся, был напуган. Бабушка сразу не поняла, что случилось, и он ее тоже не сразу увидел. Усадили мальчика на сиденье (до этого он ехал стоя), дали воды попить, протерли лицо влажной салфеткой. На следующей остановке они с бабушкой вышли, – рассказала девушка, которая стала очевидцем ситуации.
Ранее сообщалось, что в Омске работают 153 автобуса с кондиционерами. При этом ежедневно на линию выходят больше трехсот машин.
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·Общество

По словам очевидцев, в салоне не было кондиционера, а окна не открыли.
Сегодня в автобусе № 29 в обморок от жары упал мальчик лет 10, который ехал с бабушкой. Как сообщает «Новый Омск», кондиционера в транспорте не было, а все окна были закрыты.
– Ребенок несколько секунд лежал на полу, пока пассажиры, и я в том числе, пытались привести его в сознание. Когда очнулся, был напуган. Бабушка сразу не поняла, что случилось, и он ее тоже не сразу увидел. Усадили мальчика на сиденье (до этого он ехал стоя), дали воды попить, протерли лицо влажной салфеткой. На следующей остановке они с бабушкой вышли, – рассказала девушка, которая стала очевидцем ситуации.
Ранее сообщалось, что в Омске работают 153 автобуса с кондиционерами. При этом ежедневно на линию выходят больше трехсот машин.
1279