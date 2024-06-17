Омск-Информ
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·Общество

За год добавилось еще 20 таких машин, которые выполняют рейсы ежедневно.
По сравнению с прошлым годом в Омске увеличилось число автобусов с кондиционерами. Как сообщает мэр Сергей Шелест, теперь их 153 вместо 133. Троллейбусов с кондиционерами, которые ежедневно выходят на маршруты, по-прежнему 111.
– Получаю сообщения от омичей о том, что не всегда оборудование включено. Дал поручение руководителям ПП № 8 и омского электротранспорта тщательно проверить системы кондиционирования подвижного состава. Если в каких-то машинах требуется ремонт, оперативно его произвести, – сообщил Шелест.
Горожанам напомнили, что кондуктора или водителя можно попросить включить кондиционер. Однако тогда придется закрыть все окна и люки.
·Общество

За год добавилось еще 20 таких машин, которые выполняют рейсы ежедневно.
По сравнению с прошлым годом в Омске увеличилось число автобусов с кондиционерами. Как сообщает мэр Сергей Шелест, теперь их 153 вместо 133. Троллейбусов с кондиционерами, которые ежедневно выходят на маршруты, по-прежнему 111.
– Получаю сообщения от омичей о том, что не всегда оборудование включено. Дал поручение руководителям ПП № 8 и омского электротранспорта тщательно проверить системы кондиционирования подвижного состава. Если в каких-то машинах требуется ремонт, оперативно его произвести, – сообщил Шелест.
Горожанам напомнили, что кондуктора или водителя можно попросить включить кондиционер. Однако тогда придется закрыть все окна и люки.