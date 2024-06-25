Данная находка является прямым доказательством того, что именно в Таре обитали первые жители Западной Сибири.
На раскопках в городе Таре, на севере Омской области, участники археологической экспедиции обнаружили монету времен Ивана Грозного. Серебряная Деньга – единственная подобная находка на юге Западной Сибири.
– Мы совершили удивительное открытие. Монета времен Ивана Грозного, найденная в Таре, свидетельствует о том, что место, где мы проводим раскопки – уникально, и памятник – уникальный, – заявил руководитель ОРОО ВИК «Служилые Люди Сибири – Тарский Острог» Василий Минин. – Теперь мы понимаем, что именно здесь, в Таре, существовали первые жители Западной Сибири, создававшие наше государство.
Уникальное открытие сделали добровольцы «Межрегиональной молодежной археологической школы «Тарский кремль» под руководством научных сотрудников Сибирского отделения Российской академии наук. Для участия в экспедиции привлечены 40 волонтеров 16–45 лет из Омска, Перми, Москвы, Лангепаса, а также из районов Омской области: Тарского, Большереченского и Саргатского.