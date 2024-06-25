Омск-Информ
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·Образование

Горожане заметили на объекте технику нового подрядчика.
Жители Серебряного Берега заметили, что на строительной площадке школы снова появилась техника. Как сообщает «Омск_путеводитель», новый подрядчик начал работы.
Напомним, строить школу в ноябре 2022 года начало ООО «Капитал Развитие». В ноябре 2023 года работы приостановили. В середине мая городская администрация расторгла контракт с подрядчиком и теперь судится с компанией.
После расторжения первого контракта чиновники заключили новый с другой фирмой – «Русстрой» из  Ингушетии. Достройка школы обойдется в 1,14 млрд рублей.
·Образование

Горожане заметили на объекте технику нового подрядчика.
Жители Серебряного Берега заметили, что на строительной площадке школы снова появилась техника. Как сообщает «Омск_путеводитель», новый подрядчик начал работы.
Напомним, строить школу в ноябре 2022 года начало ООО «Капитал Развитие». В ноябре 2023 года работы приостановили. В середине мая городская администрация расторгла контракт с подрядчиком и теперь судится с компанией.
После расторжения первого контракта чиновники заключили новый с другой фирмой – «Русстрой» из  Ингушетии. Достройка школы обойдется в 1,14 млрд рублей.