Сейчас компания «Русстрой» проходит подготовительный период, прежде чем приступить к работам.

Сейчас компания «Русстрой» проходит подготовительный период, прежде чем приступить к работам.

Строительство школы в микрорайоне Серебряный Берег планируют начать через 7-8 дней, сообщил директор компании ООО «Русстрой» Магомед-Эмин Дениев. Новый подрядчик зашел на объект на прошлой неделе. Контракт с предыдущим был расторгнут мэрией из-за низких темпов работ.

– В настоящее время мы только прошли процедуру заключения государственного контракта. То есть проходим подготовительный период, прежде чем приступить к работам. И буквально дней через 7-8 мы планируем начать полномасштабные работы. Пока проблем мы не видим, – заявил Дениев в комментарии «СуперОмску».

Он также сообщил, что в настоящее время объект готов на 40 %. Строительство школы на 1122 места планируется закончить до конца 2024 года. Это обойдется казне в 1,14 млрд рублей.

Новое образовательное учреждение начали строить в ноябре 2022 года, первым подрядчиком было ООО «Капитал Развитие». В ноябре 2023 года все работы приостановили. А в середине мая городская администрация расторгла контракт с подрядчиком. Сейчас компания судится с мэрией.