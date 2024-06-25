Омск-Информ
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·Общество

Она располагается неподалеку от предыдущей.
Омичи заметили на набережной Оми еще одну дыру. Как сообщают горожане в соцсетях, теперь их две. Обе огородили забором и сигнальной лентой, но устранять не торопятся.
О том, что разрушается набережная Оми, сообщалось и ранее. Весной ямы образовались не только в асфальтированной пешеходной зоне, но и в плиточной. Опасную зону также огородили забором с табличкой «Вход запрещен!».
·Общество

Она располагается неподалеку от предыдущей.
Омичи заметили на набережной Оми еще одну дыру. Как сообщают горожане в соцсетях, теперь их две. Обе огородили забором и сигнальной лентой, но устранять не торопятся.
О том, что разрушается набережная Оми, сообщалось и ранее. Весной ямы образовались не только в асфальтированной пешеходной зоне, но и в плиточной. Опасную зону также огородили забором с табличкой «Вход запрещен!».