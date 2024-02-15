Администрация города нашла нарушения в работе фонарей. Оказалось, что они отключаются из-за плохой погоды. Пришлось идти в суд.

Администрация города нашла нарушения в работе фонарей. Оказалось, что они отключаются из-за плохой погоды. Пришлось идти в суд.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска обратилось в арбитражный суд с просьбой помочь разрешить проблему, которая возникла после благоустройства набережной Оми. Оказалось, что там не работают фонари. Работами занималась ООО «ЗавГор».

– При проведении комиссионных обследований улицы Бударина представителями БУ Омска «УДХБ» было выявлено, что линия наружного освещения находится в нерабочем состоянии (отключается при неблагоприятных погодных условиях), – говорится в сообщении мэрии.

Для решения конфликта подрядчику предложили исправить все недостатки, но он отказался. Администрации пришлось самой восстановить фонари, а счета за работы она направила в фирму. Теперь ООО «ЗавГор» должен компенсировать все затраты чиновников, а также до 30 мая подключить к фонарям электричество.

Отметим, что территорию начали благоустраивать еще в 2019 году.