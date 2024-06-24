«Омск-информ» собрал креативные варианты обретения горячего душа в периоды плановых отключений.

«Омск-информ» собрал креативные варианты обретения горячего душа в периоды плановых отключений.

В Омске в самом разгаре так называемый сезон «тазиков». Ресурсоснабжающие компании на две недели отключают горячую воду, чтобы привести в нормативное состояние тепловые сети. Для многих омичей эти две (а то и больше!) недели становятся настоящим испытанием. Каждый переживает временные неудобства по-своему. Находчивые мчатся покупать бойлеры, а веселые ищут, где восполнить отсутствие в кране горячей воды.

«Омск-информ» подобрал несколько лайфхаков для продвинутых адептов горячего душа, презирающих даже намеки на тазики.

Способ № 1. Абонемент в фитнес-клуб

Это вариант для тех, кто не ищет легких путей. Тем более что нынешняя политика фитнес-клубов нацелена на то, чтобы клиенты приобретали годовые абонементы. Оплата месячного похода в зал выходит в разы дороже. Поэтому ход с фитнес-клубом – для обеспеченных.

Стоит учитывать, что варианты с бассейном дороже. Есть способ, позволяющий помыться бесплатно – прийти на гостевую тренировку. Но такие акции происходят нечасто. Вообще просто зайти и помыться в душевой клуба не получится – везде действует система электронных пропусков. Случайные посетители просто исключены.

Плюс: гарантированная помывка.

Минус: придется заплатить дополнительно еще и за тренировки. Если в планы не входят активные занятия спортом, этот способ не для вас.

Способ № 2. Частные сауны

Еще один любопытный способ – воспользоваться услугами частных саун. Можно побаловать себя банными процедурами, заодно и ополоснуться в душе. Как выяснил «Омск-информ», час пребывания в коммерческой помывочной обойдется от 800 до 1600 рублей. Просто так прийти помыться в душе не получится.

– Платите полную стоимость и приходите, хоть 15 человек, – оказалась неумолима сотрудница сауны «Экстрим» на улице Завертяева.

Отдельного прайса для жаждущих немедленного омовения под горячим душем не предусмотрено. Получается слишком дорогое удовольствие для разового купания. Особенно если речь идет не о семейной, а об одиночной помывке.

Плюс: можно помыться в комфортных условиях и в любое время, даже ночью.

Минус: очень не бюджетно.

Способ № 3. Муниципальные бани

Пожалуй, самый рабочий вариант оперативно помыться. В Омске 16 муниципальных бань. Стоимость одного сеанса колеблется от 150 до 600 рублей. Но есть один нюанс: работают бани со среды либо с пятницы и по воскресенье, начиная с обеда и до вечера. Узнать условия посещения помывочных в понедельник-вторник не представляется возможным – они просто закрыты.

Плюс: наиболее бюджетный вариант для принятия душа «на стороне».

Минус: бани работают в строго определенные дни.

Способ № 4. Бассейны

Довольно креативный метод помыться под горячей водой – оплатить посещение бассейна. Обычно при таких объектах предусмотрены просторные массовые душевые. Но есть одно «но» – в бассейнах тоже есть графики отключения горячей воды.

– А бассейн не работает. И помыться вы не сможете. Мы закрыты до 15 июля. Воды горячей нет, – грустно сообщила администратор бассейна при физкультурно-оздоровительном комплексе «Авангард».

По этой же причине не функционирует бассейн при ФОКе на улице Дианова. Та же история с отдельными закрытыми местами для массовых заплывов: если горячая вода отсутствует в вашем микрорайоне, то, скорее всего, ее не будет и в бассейне возле дома.

Плюс: можно совместить различные водные процедуры.

Минус: в бассейнах тоже отключают горячую воду.

Способ № 5. Хостел

Но есть и еще секретный вариант понежиться в горячей воде – попроситься на помывку в хостел. Так, в хостеле «Иртыш», где сутки пребывания обходятся от 700 рублей, не удивились экстравагантной просьбе забежать на душ.

– Да, конечно можно. Стоит 200 рублей за раз. Кстати, сколько вас будет? – поинтересовалась администратор «Иртыша».

Вообще этот неожиданный лайфхак на поверку оказался самым рабочим решением проблемы с отсутствием горячей воды.

Плюс: оперативный и недорогой способ помыться.

Минус: практически нет.

Способ № 6. Вокзал

В туалете на железнодорожном вокзале Омска есть такая опция, как душ. Выглядит он не очень гигиенично. Однако за какие-то 100 рублей вполне реально получить порцию горячей воды.

Плюс: для небрезгливых вполне себе выход из ситуации.

Минус: для омичей, живущих далеко от вокзала, путешествие получится продолжительным.

Способ № 7. Родственники

Самый очевидный вариант – воспользоваться родственными связями и напроситься помыться туда, где еще не успели планово отключить горячую воду. Вряд ли близкие люди не войдут в положение и откажут в мытье. С тазиками точно бегать не придется, и комфортно.

Плюс: бесплатно.

Минус: предстоит найти родственников, которые предоставят свою ванну под банные процедуры.

Итак, на поверку самым рабочим способом не страдать с нагреванием воды на газу в сезон «тазиков» оказался лайфхак с хостелом. Это один из наиболее бюджетных вариантов. Еще можно дождаться среды и сходить в муниципальную баню. Ну а если позволяют средства, частная сауна – лучший вариант: можно и расслабиться, и неторопливо вымыться.