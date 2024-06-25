Некоторые способы удивляют экстравагантностью, однако они помогут в борьбе с летним зноем, если других вариантов нет.

Некоторые способы удивляют экстравагантностью, однако они помогут в борьбе с летним зноем, если других вариантов нет.

В Омск пришла летняя жара, столбик термометра в дневные часы балансирует у отметки +30. Тем омичам, у кого нет кондиционера, но в силу обстоятельств приходится находиться дома, нужно уметь справляться с ситуацией. О том, как защититься от зноя без специальных приборов, рассказал эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев.

Окна стоит занавесить плотными шторами – это поможет избежать парникового эффекта. Либо с самого утра нужно повесить на окна занавески или простыни, они, благодаря испарению воды, смогут поддерживать прохладу в помещении.

Есть и более экстравагантные способы борьбы с духотой.

– Регулярно смачивать можно и одежду – к примеру, японцы в жаркие дни повязывают на шее мокрый платок. В такое время одежду и постельное белье не помешает держать в холодильнике. Летом холодильник стоит разгрузить от продуктов во избежание перегрева компрессора, – цитирует эксперта «Лента.ру».

Использование духовки, утюга, полотенцесушителя или газовой плиты лучше тоже свести к минимуму – эти устройства духоту в квартире только усилят. Наклеивание фольги на стекло, увы, тоже не спасет:

– Многие россияне ошибочно считают, что материал отражает солнечные лучи, благодаря чему воздух не нагревается. В качестве альтернативы лучше применять зеркальную пленку – она создает барьер для тепла, не лишая комнату естественного света.

Лучший вариант для квартиры, по словам Федора Васильева, – пленка с показателем отсечения тепла от 15 до 35 %.