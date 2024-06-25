Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Похороны Михаила Кутузова

Великий русский полководец, главнокомандующий русской армией в Отечественной войне 1812 года Михаил Кутузов умер уже на следующий год после военного противостояния с наполеоновской Францией. Печальное событие произошло 28 апреля 1813 года в прусском городе Бунцлау, теперь расположенном на территории Польши. В Пруссии генерал-фельдмаршал находился вместе с императором Александром I, который встречался с местным королем Фридрихом Вильгельмом III.

Неожиданно заболевший Кутузов последние дни жизни находился в доме отставного майора фон дер Марка. Существует предание, что проститься с Кутузовым в этот дом прибыл и Александр I, впрочем, большинство историков этот факт опровергают.

Тело забальзамировали и долго доставляли из Пруссии в Россию, больше месяца. Да и в Свято-Троицкой Сергиевой Приморской пустыни гроб простоял 18 суток: сразу похоронить не получилось, потому что в Казанском соборе Санкт-Петербурга не успели все подготовить должным образом. Наконец, 25 июня великого военачальника предали земле.

Голосование за поправки в Конституцию РФ

25 июня 2020 года началось всероссийское голосование за поправки в Конституцию РФ. Впервые в истории такой процесс длился неделю и сопровождался специальными мерами предосторожности из-за пандемии коронавируса.

Поправки, напомним, подразумевали пересмотр количества избраний на президентский срок (его прозвали «обнуление»), позволивший действующему главе государства Владимиру Путину избираться еще на два срока, закрепление за русским народом статуса государствообразующего, определения брака исключительно как союза мужчины и женщины, а также еще ряда изменений, касающихся политической системы, гражданской жизни и других сфер.

За поправки проголосовало 77,92 % россиян.

День дружбы и единения славян

Возникновение этого праздника спровоцировал распад СССР. Тогда возникла необходимость налаживать и экономические, и человеческие отношения между славянами, которые отныне стали жить в разных государствах. Обычно 25 июня проводят всевозможные культурные мероприятия, которые направлены на возрождение славянских традиций.

Статистики подсчитали, что в мире живет около 350 млн славян. Это народы России, Украины, Белоруссии, Польши, Чехии, Хорватии, Словакии, Болгарии, Сербии, Черногории. Множество живут в постсоветских странах, а также в Европе и США.

Выход «Windows 98»

26 лет назад в этот день состоялся официальный выход операционной системы «Windows 98». От предшественников новая ОС отличалась тем, что в ней появилась опция перевода в спящий режим, новая версия браузера Internet Explorer, а для настройки рабочего стола появились расширенные возможности. К тому же у нее был небольшой размер для установки, настолько небольшой, что установить ее можно было даже с дискеты

По сравнению с 95-й, новая «винда» стала существенным шагом вперед. Ее уже не приходилось долго устанавливать, а потом еще дольше настраивать под собственные нужды. Более того, система прошла тестирование на совместимость с тысячами популярных на тот момент программных продуктов, что и предопределило успех. Недостатки у нее, разумеется, тоже были, но несмотря на это в истории она осталась одной из любимых у пользователей версий «Windows».

Петр-капустник

Садоводы в этот день рассаживают последнюю рассаду. А на Руси на Петра-капустника было принято сеять до обеда какое-нибудь белое зерно, а после обеда – черное. Например, гречку. Это сулило удачу. Люди даже приговаривали: «Кто на Петра посеет греч, тот будет зимой блины печь».

Родился Джордж Оруэлл

Знаменитый английский писатель и журналист Джордж Оруэлл, ярый критик тоталитаризма и национализма, прославился сатирической сказкой «Скотный двор» (1945) и ее идейным продолжением – мрачным романом-антиутопией «1984» (1949), которому суждено было стать культовым. Но он оказался и лебединой песней автора – уже 21 января 1950 Оруэлл умер от туберкулеза, ему было 46 лет.

Оруэлл ввел в употребление множество популярных терминов и неологизмов. В их числе – «холодная война», «полиция мыслей», «большой брат», «новояз», «двоемыслие» и другие.

Умер Майкл Джексон

15 лет назад в своем поместье Неверленд в Калифорнии скончался знаменитый певец, танцор, хореограф и филантроп Майкл Джексон. Официальной причиной смерти называют передозировку лекарств. Утром 25 июня 2009 года личный врач певца Конрад Мюррей сделал ему инъекцию пропофола, а спустя два часа обнаружил своего пациента мертвым. Мюррея обвинили в непредумышленном убийстве и в 2011 приговорили к четырем годам тюрьмы. Но уже спустя два года он вышел на свободу досрочно.

Королю поп-музыки и обладателю знаменитой лунной походки Майклу Джексону было 50 лет. Его смерть, помимо широчайшего общественного резонанса, вызвала колоссальный рост трафика на сайтах ряда поисковых систем, а также спровоцировала бурный подъем продаж альбомов исполнителя.