Заключительный этап состоится на этой неделе, а главное событие запланировано в пятницу.

Заключительный этап состоится на этой неделе, а главное событие запланировано в пятницу.

Омичей приглашают на федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Как сообщили в региональном Минтруде, он пройдет с 24 по 29 июня.

Напомним, проект запустило Минтруда России в прошлом году. Его основная цель – объединить соискателей и работодателей из разных отраслей экономики. В этом году ярмарка проходит в два этапа.

– Региональный этап ярмарки состоялся 12 апреля и объединил на площадке Конгресс-холла более 11,5 тыс. соискателей. Более 4,5 тыс. из них всего за один день нашли новую работу. Федеральный этап мы проводим в этом году с 24 по 29 июня. В течение недели запланированы мероприятия для разных категорий соискателей. В муниципальных районах области соискателей ждут в центрах занятости населения и на других социально значимых объектах. В Омске – на площадке Кадрового центра «Работа России» по адресу: улица Тарская, 11, – рассказала руководитель департамента занятости населения министерства труда и социального развития Омской области Олеся Кайль.

Кульминацией недели станет пятница, 28 июня. В этот день в Конгресс-холле по адресу: ул. 70 лет Октября (д. 25 к. 2) с 10:00 до 15:00 у соискателей будет возможность обсудить условия трудоустройства, узнать о том, как повысить свои профессиональные компетенции или пройти переобучение по востребованной профессии. Расскажут омичам и о поддержке, которую можно получить от государства при трудоустройстве или открытии бизнеса.

На ярмарку заявилась почти тысяча работодателей. Они предложат омичам почти 11 тыс. вакансий. Из них 9 тыс. вакансий будут представлены в Конгресс-холле.

Отметим, что наиболее востребованными в Омской области являются слесари, водители, токари, инженеры, продавцы, медицинские работники, учителя и воспитатели. Будут и уникальные вакансии, например, начальник бюро внедрения информационных технологий в ПАО «Сатурн». Почти тысячу вакансий представят предприятия ОПК.

– В ярмарке трудоустройства примут участие около 30 промышленных предприятий, которые представят свыше 1,6 тыс. вакансий, в том числе 12 предприятий оборонно-промышленного комплекса. Наиболее востребованными являются рабочие специальности, такие как слесарь-сборщик, слесарь-ремонтник (214 вакансий), швеи (60 вакансий) электромонтажник (58 вакансий). Из высококвалифицированных специалистов требуются около 130 инженеров различных специальностей (инженер-конструктор, инженер-технолог, инженер-программист, инженер-химик, инженер КИПиА, инженер-строитель) и другие специалисты, – подчеркнул начальник управления оборонной промышленности и машиностроения департамента промышленности Министерства промышленности и научно-технического развития Омской области Денис Гребенюк.

На ярмарке будут представлены предприятия сферы промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи, строительства, силовые структуры региона. Параллельно с отраслевыми площадками представители Государственной инспекции труда, Федерации омских профсоюзов будут консультировать по вопросам соблюдения работодателями социальных прав и гарантий, применения норм трудового законодательства.

На площадке «ПРОобучение» омичи смогут получить полную информацию о программах обучения, переобучения и повышения квалификации. На площадку приглашают в том числе студентов. Карьерные консультанты кадрового центра расскажут актуальную информацию о ситуации на рынке труда. Российская академия народного хозяйства и госслужбы, Томский государственный университет и институт развития профессионального образования, как федеральные операторы, презентуют программы обучения в рамках национального проекта «Демография».

Работу смогут найти омичи с детьми, участники спецоперации и др. Подробную программу мероприятий можно найти на интерактивном портале службы занятости https://omskzan.ru/ или по телефону 8-800-101-92-02. Звонок бесплатный.