Специалисты Омского завода смазочных материалов вошли в состав аттестационных комиссий профильных учебных заведений Омского региона.

Специалисты Омского завода смазочных материалов вошли в состав аттестационных комиссий профильных учебных заведений Омского региона.

Сотрудники предприятия «Газпромнефть – смазочные материалы» вошли в состав аттестационных комиссий профильных учебных заведений. Наряду с ведущими учеными и специалистами в сфере нефтехимии эксперты принимают государственные экзамены. Они проводят квалификационные экзамены более чем для 100 выпускников ведущих высших и средних образовательных учреждений региона. В их числе – Омский промышленно-экономический колледж.

– Партнерство с «Газпромнефть-СМ» развивается в различных направлениях, и участие действующих сотрудников производства в подготовке выпускников по профильным направлениям – один из важных этапов для обеих сторон. Для нас это индикатор компетентности выпускника, его готовности решать конкретные задачи работодателя, а также оценка конкурентоспособности вчерашнего студента на рынке труда. Для представителя отрасли это инструмент формирования нового поколения молодых кадров, заинтересованных в профессиональном росте и построении успешной карьеры, – уверен директор Омского промышленно-экономического колледжа Сергей Коровин.

Эксперты Омского завода смазочных материалов оценивают, насколько компетенции студентов соответствуют уровню работы на современном предприятии. Технологи и операторы, в свою очередь, анализируют проработку тем по трем направлениям – «Нефтегазовое дело», «Химическая технология органических веществ» и «Лабораторный химический анализ», а также оценивают потенциальный эффект для индустрии от этих дипломных работ.

– Наша программа содействия развитию кадрового потенциала включает широкую систему практик и стажировок, семинаров и экскурсионных мероприятий на производственные площадки. Многие специалисты «Газпромнефть-СМ» ведут активную научную деятельность, регулярно выступают в качестве экспертов на государственных экзаменах и дипломных защитах. Все это помогает готовить перспективных, талантливых молодых людей, вместе с которыми мы будем реализовывать сложнейшие проекты для развития компании и всей отрасли, – сказал генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Омский промышленно-экономический колледж осуществляет образовательную деятельность по направлениям подготовки: транспортировка, переработка нефти и газа; энергетика и теплотехника; информационные технологии; автоматизация и электротехника; машиностроение и металлообработка; экономика, финансы, управление, право. За 55 лет колледж подготовил свыше 25 тыс. специалистов.