Эта композиция впервые появилась в мультсериале «Смешарики» в 2012 году. Клип на нее записал известный музыкант Александр Пушной.

Эта композиция впервые появилась в мультсериале «Смешарики» в 2012 году. Клип на нее записал известный музыкант Александр Пушной.

Известный российский музыкант Александр Пушной снял клип на песню «Город Омск» из мультфильма «Смешарики». Кавер на эту композицию Пушной вместе с музыкантами из «ОТП студио» записали еще в начале года, и вот появился клип.

Ролик длится около 4 минут. В его основе – музыканты с гитарами, идущие в Омск. Самому городу в клипе посвящены от силы пять секунд: кадры из автомобиля, едущего по эстакаде метромоста через Красный Путь в сторону Левого берега.

Клип на песню «Город Омск» прокомментировал мэр сибирского города Сергей Шелест. Ролик ему понравился.

– Александр Пушной явно одаренный и талантливый человек, который многие годы не изменяет себе и делает качественные продукты. Вместе с ребятами из «Отп студио» они сохраняют традиции рок-музыки и, судя по количеству подписчиков, делают это успешно. Мне понравилась интерпретация песни – раньше я ее не слышал, клип вполне смотрибельный. Надеюсь, благодаря творчеству этих музыкантов у большего количества людей появится желание ближе познакомиться с нашим славным городом, – цитирует Шелеста «Вечерний Омск».

На сегодняшний день клип на песню «Город Омск» в исполнении Александра Пушного посмотрели 37 тыс. человек.