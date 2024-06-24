Район отметит свое 95-летие, а также там пройдет спортивно-культурный праздник «Королева спорта».

Район отметит свое 95-летие, а также там пройдет спортивно-культурный праздник «Королева спорта».

На этой неделе в Омском районе будет двойной праздник: муниципалитет отмечает 95-летний юбилей, а в выходные здесь пройдет XXXIV районный спортивно-культурный праздник «Королева спорта – Иртышский-2024».

Праздничные мероприятия намечены на 29–30 июня, их программа уже утверждена.

– Так, на утро следующей субботы намечены построение команд спортивных соревнований, открытие выставки «Эпоха созидания и труда», торжественное открытие спортивно-культурного праздника. Параллельно гости смогут побывать на Иртышском Арбате и Юбилейном бульваре, а также посетить Город мастеров, – рассказали в администрации Омского района.

С 11:00 будет идти концерт «Малая родина – сердце России», а в полдень гости праздника смогут посетить вернисаж народной студии декоративно-прикладного творчества «Умелица» Петровского СДК.

В 12:15 стартуют первые соревнования: сильнейших будут выявлять гиревики, автомногоборцы, волейболисты, а также спортивные семьи.

В 15:00 начнется еще один праздничный концерт под названием «В судьбе района – судьбы поколений». Идти он будет на сцене Иртышского СДК. В 18:00 стартует еще один концерт – в рамках XII Международного военно-патриотического фестиваля «Автомат и гитара».

В воскресенье продолжатся состязания: в 9:30 начнется спартакиада ветеранских организаций, позже пройдут соревнования по армрестлингу и волейболу.

На 16:00 намечено торжественное закрытие праздника «Королева спорта – Иртышский-2024».

Подробнее о соревнованиях, спортивных площадках, времени и месте запланированных мероприятий можно узнать в официальном паблике Омского района во «ВКонтакте».