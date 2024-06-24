Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

«Омск-информ» продолжает листать календарь. 24 июня отмечается сразу несколько знаменательных событий.

Парад Победы на Красной площади

24 июня 1945 года в Москве на Красной площади прошел Парад Победы в честь победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне. Парад принимал Маршал Советского Союза Георгий Жуков, командовал парадом Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский.

Для участия в торжестве сформированы 12 сводных полков (10 - от каждого из действовавших к концу войны фронтов, а также по одному от Военно-морского флота и Наркомата обороны СССР). Каждый полк насчитывал свыше тысячи наиболее отличившихся бойцов, в том числе Героев Советского Союза и кавалеров ордена Славы. Перед полками шли командующие фронтами и армиями.

Чтобы участвовать в Параде Победы, надо было пройти жесткий отбор: учитывались не только подвиги и заслуги, но и вид, соответствующий облику воина-победителя, и чтобы ростом воин был не менее 170 см. Недаром в кинохронике все участники парада – просто красавцы, особенно летчики. Отправляясь в Москву, счастливчики еще не знали, что им предстоит по 10 часов в день заниматься строевой ради трех с половиной минут безукоризненного марша по Красной площади.

Также в параде участвовали сводный полк барабанщиков, части Московского гарнизона, оркестр из 1 400 музыкантов. В целом по Красной площади прошли около 40 тыс. военнослужащих и около 1 850 единиц военной техники. Воздушная часть была отменена из-за нелетной погоды.

В торжестве участвовали даже военные собаки. Но одну из них несли на руках на сталинской шинели. Во время Второй мировой войны хвостатые питомцы помогали разминировать объекты саперам. Одна из них по кличке Джульбарс обнаружила при разминировании участков в европейских странах в последний год войны 7468 мин и более 150 снарядов. Незадолго до Парада Победы в Москве 24 июня Джульбарс получил ранение и не мог пройти в составе школы военных собак. Тогда Сталин приказал нести пса по Красной площади на своей шинели.

Кульминацией парада стало бросание нацистских штандартов и знамен к мавзолею Ленина.

После парада 24 июня 1945 года День Победы широко не праздновался и был обычным рабочим днем. Только в 1965 году День Победы стал праздничным выходным днем. После распада СССР Парады Победы не проводились до 1995 года.

Первая выставка Пикассо

24 июня 1901 года в Париже состоялась первая выставка 19-летнего художника из Барселоны Пабло Руиса Пикассо.

Уже за неделю до этого творец стал объектом внимания – правда, не критиков, а тайной полиции. Дело в том, что он, как доносили агенты, «волосы отрастил длинные», «предпочитает носить черные пиджак и шляпу» и «к нему ходят неизвестные личности». И – самое ужасное – консьержка донесла, что «он уходит и приходит в разное время, иногда даже в час ночи. А бывает, что и вовсе не ночует дома…». Подозрительному художнику едва исполнилось 19 лет.

Основоположник кубизма, по экспертным оценкам, — самый «дорогой» художник в мире: в 2008 году объём только официальных продаж его работ составил 262 млн долларов.

Война 1812 года

24 июня 1812 года армия Наполеона перешла реку Неман и вторглась на территорию Российской империи. Началась Отечественная война 1812 года

Во время первого этапа войны — с июня по сентябрь 1812 года — русские войска отступали от границ России к Москве. Отступление завершилось 7 сентября Бородинским сражением, а начиная с октября Наполеоновская армия, ослабленная голодом и морозами, стала сдавать позиции — и стремительно отступала под натиском русских сил. Война закончилась 26 декабря победой России и почти полным уничтожением армии Наполеона.

Детская железная дорога

24 июня 1935 года в Тбилиси открылась первая в СССР детская железная дорога. ДЖД оказала неоценимую помощь в подготовке специалистов для отечественных железных дорог в периоды, когда страна по ряду демографических причин испытывала острый дефицит квалифицированных кадров.

Первым паровозом на дороге стал узкоколейный паровоз производства Фабрика Арнольда Юнга в Германии. В период Великой Отечественной войны на дороге эксплуатировался также эвакуированный из Ростовской ДЖД мотовоз Муг/2, в послевоенный период на дорогу поступил паровоз серии 159. В 1971 году с Рижской ДЖД, был передан тепловоз серии ТУ3-035. В 1987 году на дорогу поступил тепловоз ТУ7-2044.

В 2010 движение по дороге прекратилось. Однако в 2012 году детская железная дорога возобновила свою работу.