Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Огромный лунный диск яркого оранжевого цвета поразил наблюдателей.

В ночь с 22 на 23 июня очевидцы засняли необычное полнолуние. Огромный лунный диск оранжевого цвета повис над Омском. С чем связано такое явление, не известно, однако зрелище было эффектным.

Стоит отметить, что нынешние ночи - самые длинные в году.

·Общество

Огромный лунный диск яркого оранжевого цвета поразил наблюдателей.

В ночь с 22 на 23 июня очевидцы засняли необычное полнолуние. Огромный лунный диск оранжевого цвета повис над Омском. С чем связано такое явление, не известно, однако зрелище было эффектным.

Стоит отметить, что нынешние ночи - самые длинные в году.