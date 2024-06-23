Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

«Омск-информ» продолжает листать календарь. 23 июня отмечается сразу несколько знаменательных событий.

Троица

Сегодня отмечается один из главных христианских праздников – День Святой Троицы. Он относится к числу двунадесятых праздников и отмечается на 50-й день после Пасхи.

По преданию, все апостолы вместе с Божией Матерью и с другими учениками Христовыми находились в одной горнице в Иерусалиме, когда с неба явились огненные языки и остановились по одному на каждом из них – это сошел Святой дух.

В этот день в церквях сразу после Божественной литургии совершается вечерня, читаются коленопреклоненные молитвы. Православные христиане в этот день украшают дома и храмы зелеными веточками березы и цветами.

Международный Олимпийский день

23 июня 1894 года в ходе Международного атлетического конгресса по проблемам физического воспитания в Париже свой доклад представил энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. Именно тогда он познакомил общественность с разработанными им организационными основами Олимпийских игр. Первые из них состоялись уже через два года, в них принял участие 241 атлет из 14 стран мира, медали были разыграны в 9 видах спорта.

В память о возрождении олимпийского движения в его современном виде каждый год 23 июня отмечается Международный олимпийский день.

День балалайки

23 июня празднуется День балалайки – международный праздник музыкантов-народников. Идея праздника родилась у президента Российского клуба музыкантов-народников Дмитрия Белинского. Историческим основанием для выбора даты стало первое документальное упоминание о балалайке в документе «Память из Стрелецкого приказа в малороссийский приказ» от 23 июня 1688 года.

Впервые День балалайки отметили в 2008 году. Помимо России, празднуется в Европе, Латинской Америке, Австралии, США, ЮАР и странах СНГ.

Пишущая машинка №1

23 июня 1868 года была запатентована пишущая машинка. Ее изобрел американец Кристофер Лэтем, но денег на запуск машинки в производство у него не было, и изобретатель продал права на нее Филу Ремингтону. Его инженеры усовершенствовали творение Лэтема, и на рынок пишущая машинка была выпущена под названием Remington No.1.

Кстати, знаменитая раскладка QWERTY – первые шесть клавиш в верхнем ряду клавиатуры любого компьютера – пошла от той, самой первой машинки для набора текста.