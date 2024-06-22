Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Очевидцы запечатлели явление на видео.
Сегодня жители Омской области заметили в небе небольшое торнадо. Видеозапись этого явления они опубликовали в соцсетях.
– Находимся в Омской области, в стороне Петрушенко, – написал автор видео.
Отметим, что небольшие смерчи наблюдались в 2017 году в омских Нефтяниках. Высота пылевой воронки составляла около 10 метров.
2348
·Общество

Очевидцы запечатлели явление на видео.
Сегодня жители Омской области заметили в небе небольшое торнадо. Видеозапись этого явления они опубликовали в соцсетях.
– Находимся в Омской области, в стороне Петрушенко, – написал автор видео.
Отметим, что небольшие смерчи наблюдались в 2017 году в омских Нефтяниках. Высота пылевой воронки составляла около 10 метров.
2348