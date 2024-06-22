Омск-Информ
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·Общество

Горожане боятся короткого замыкания и просят помощи.
Жильцы дома № 65 на улице 3-й Молодежной пожаловались на его ужасное состояние. В кирпичной девятиэтажке 1988 года постройки в Октябрьском округе протекает крыша.
– Вода доходит до 6-7 этажей. Вода бежит по проводке, в любой момент может случиться замыкание. По дому бегают крысы и тараканы. Правое крыло дома все обгоревшее. Все просьбы в ЖКХ игнорируются. Сколько ждать ответов? – написал один из омичей в соцсетях.
Ранее стало известно, что в Омской области решили снова повысить плату за капремонт. Взносы увеличат дважды – в 2025 и 2026 годах.
·Общество

Горожане боятся короткого замыкания и просят помощи.
Жильцы дома № 65 на улице 3-й Молодежной пожаловались на его ужасное состояние. В кирпичной девятиэтажке 1988 года постройки в Октябрьском округе протекает крыша.
– Вода доходит до 6-7 этажей. Вода бежит по проводке, в любой момент может случиться замыкание. По дому бегают крысы и тараканы. Правое крыло дома все обгоревшее. Все просьбы в ЖКХ игнорируются. Сколько ждать ответов? – написал один из омичей в соцсетях.
Ранее стало известно, что в Омской области решили снова повысить плату за капремонт. Взносы увеличат дважды – в 2025 и 2026 годах.