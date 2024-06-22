Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

«Омск-информ» продолжает листать календарь. 22 июня отмечается сразу несколько знаменательных событий.

День памяти и скорби

22 июня – одна из самых печальных дат в истории России, день начала Великой Отечественной войны. Рано утром 22 июня 1941 года без объявления фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по военным и стратегическим объектам и многим городам. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек, но смог выстоять.

За границей делают вид, что не помнят, но именно советский народ освобождал народы Европы. Во многих странах в этот день приспускают государственные флаги и вспоминают эту войну и погибших в ней. В этот день проходят различные памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к памятникам и мемориалам.

Нет ни одной семьи в стране, которую бы ни коснулась Великая Отечественная война, не отозвалась бы болью утраты. Этот день – лишний повод вспомнить о героях и отдать дань памяти тем, кто отдал жизни за самое ценное – мир.

Всемирный день купания

Фонд Bathe the World Foundation учредил Всемирный день купания. Он отмечается ежегодно 22 июня и подчеркивает важность доступа к чистой воде.

Этот праздник прославляет купание как занятие, связывающее разные народы и культуры. Есть много способов принять участие во Всемирном дне купания. Самый простой – посетить свой любимый пляж, сауну, хаммам, бассейн, горячие источники или любое другое место для купания.

День лоботряса

Еще один необычный праздник отмечают в России и за рубежом – День лоботряса. Это международное шуточное торжество, дата которого не переносится. Не является выходным днем, а не мешало бы.

Кто мог придумать отмечать День лоботряса? Очевидно, только лоботряс, чтобы иметь официальный повод немного побездельничать. Впрочем, врачи и психологи говорят, что иногда лениться только на пользу, иначе можно морально перегореть и получить проблемы со здоровьем. Главное, и в этом не переусердствовать.

Есть мнение, что в большинстве случаев лень, лоботрясничество – это защитный механизм. Под ними скрываются определенные ошибки нашего поведения, расстановки приоритетов и способов достижения цели.