Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Им оказался владелец ювелирной мастерской Дмитрий Домбровский.

Обнародована фамилия ювелира, ставшего фигурантом уголовного дела о нарушении правил сдачи государству драгоценных металлов.  По данным силовиков, им оказался владелец ювелирной мастерской Дмитрий Домбровский.

Предварительно установлено, что предприниматель с 6 июня 2018 года по 11 сентября 2023 года уклонялся от обязательной сдачи на аффинаж полученного от физических лиц драгоценного металла – золота в виде вторичного сырья массой более 21 кг, общей стоимостью около 40 млн рублей.

Ранее сообщалось, что дело находится в Первомайском суде для рассмотрения по существу. Домбровскому светит до 5 лет тюрьмы.

·Экономика/Бизнес

Им оказался владелец ювелирной мастерской Дмитрий Домбровский.

Обнародована фамилия ювелира, ставшего фигурантом уголовного дела о нарушении правил сдачи государству драгоценных металлов.  По данным силовиков, им оказался владелец ювелирной мастерской Дмитрий Домбровский.

Предварительно установлено, что предприниматель с 6 июня 2018 года по 11 сентября 2023 года уклонялся от обязательной сдачи на аффинаж полученного от физических лиц драгоценного металла – золота в виде вторичного сырья массой более 21 кг, общей стоимостью около 40 млн рублей.

Ранее сообщалось, что дело находится в Первомайском суде для рассмотрения по существу. Домбровскому светит до 5 лет тюрьмы.