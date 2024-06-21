Предприниматель больше трех лет не сдавал драгоценный металл в аффинаж – очистку от вредных примесей.
Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело в отношении предпринимателя, допустившего нарушения правил сдачи государству драгоценных металлов.
Ювелир, фамилия которого не называется, обвиняется в нарушении сдачи государству драгоценных металлов в крупном размере.
Силовики предварительно установили, что предприниматель с 6 июня 2018 года по 11 сентября 2023 года уклонялся от обязательной сдачи на аффинаж полученного от физических лиц драгоценного металла – золота в виде вторичного сырья массой более 21 кг, общей стоимостью около 40 млн рублей. Аффинаж драгоценных металлов – это деятельность, осуществляемая специализированными организациями, включенными в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень, по очистке извлеченных драгоценных металлов от примесей и сопутствующих химических элементов. Вину в совершенном преступления предприниматель признал в полном объеме, заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Омска для рассмотрения по существу. Бизнесмену грозит до 5 лет тюрьмы.