Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Подрядчик должен будет в течение дня предоставить букет из семи в декоративной бумаге.

Аппарат губернатора и правительства Омской области объявил торги на закупку наградных букетов. Контракт на 298 тыс. рублей будет заключен до конца текущего года.

Как сообщается в конкурсной документации, подрядчик должен будет в течение одного дня с момента поступления заявки сформировать букет из семи раз, веточек эвкалипта и рускуса. Цветы необходимо завернуть в декоративную бумагу и подвязать лентой.

– Товар должен быть в хорошем состоянии, не увядший, без признаков заболеваний и повреждений вредителями, без механических повреждений. Цветовая гамма определяется во время оформления заявки, – говорится в конкурсной документации.

Наградные букеты используются в ходе официальных церемоний с участием первого лица региона.

·Общество

Подрядчик должен будет в течение дня предоставить букет из семи в декоративной бумаге.

Аппарат губернатора и правительства Омской области объявил торги на закупку наградных букетов. Контракт на 298 тыс. рублей будет заключен до конца текущего года.

Как сообщается в конкурсной документации, подрядчик должен будет в течение одного дня с момента поступления заявки сформировать букет из семи раз, веточек эвкалипта и рускуса. Цветы необходимо завернуть в декоративную бумагу и подвязать лентой.

– Товар должен быть в хорошем состоянии, не увядший, без признаков заболеваний и повреждений вредителями, без механических повреждений. Цветовая гамма определяется во время оформления заявки, – говорится в конкурсной документации.

Наградные букеты используются в ходе официальных церемоний с участием первого лица региона.