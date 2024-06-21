Мэр Омска планирует в августе заключить контракт с подрядчиком. Проектом предусмотрено увеличение проезжей части до 23 метров.

Мэр Омска планирует в августе заключить контракт с подрядчиком. Проектом предусмотрено увеличение проезжей части до 23 метров.

Мэр Омска Сергей Шелест обозначил сроки ремонта моста у Телецентра. Уже сообщалось, что накануне было получено положительное заключение Госэкспертизы проекта капитального ремонта объекта.

В августе предполагается заключить контракт с генподрядчиком.

– В планах – до конца июня пройти отбор на финансирование, к середине июля выйти на торги по определению генподрядчика, чтобы уже в августе заключить с ним контракт. Стоимость строительно-монтажных работ составит 3,1 миллиарда рублей, – заявил Шелест.

Капремонт продлится ориентировочно до октября 2026 года. За это время на мосту заменят опорные части, тротуарные консоли, бордюры, перильные и барьерные ограждения, полностью обновят мостовое полотно и четыре деформационных шва, отремонтируют пролетные строения и металлические конструкции, восстановят и окрасят опоры.

Проектом также предусмотрено укрепление конусов насыпей, устройство водоотведения и локально-очистных сооружений, установка совмещенных опор контактной сети и освещения, монтаж архитектурной подсветки и озеленение прилегающей к мосту территории со стороны Левого берега.

При этом количество полос на мосту после капремонта не изменится, но увеличится ширина проезжей части до принятых нормативов, до 23 метров. Сделать это удастся за счет выноса опор освещения и контактной сети за ее пределы.

Отдельное внимание планируется уделить и подходам к мосту. Работы пройдут с обеих сторон и позволят улучшить пешеходную доступность объекта.

Со стороны левого берега Иртыша у остановки, ведущей к спортивной арене, устроят зигзагообразный металлический спуск для маломобильных категорий населения, со стороны правого – спуск плюс дополнительно расширят тротуары, тем самым решив имеющуюся проблему с пешим движением в районе хоккейной академии.

Напомним, что проект ремонта моста у Телецентра подготовила подрядная организация ООО «Мост». Муниципальный контракт с компанией был заключен на сумму 40,3 млн рублей.