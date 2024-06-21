Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

«Омск-информ» продолжает листать календарь. 21 июня отмечается сразу несколько знаменательных событий.

День селфи

История этого праздника началась в США в 2014 году, но благодаря популярности соцсетей и гаджетов он стал международным. Селфи – это нечто большее, чем просто фотография, это способ выразить себя, поделиться своим настроением и моментами жизни с миром. Селфи стали неотъемлемой частью нашей культуры, позволяя каждому запечатлеть себя в любой момент.

Международный день йоги

Был учрежден ООН в 2014 году по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди. Йога – это не просто физические упражнения, это философия, способствующая гармонии тела и души. Она помогает нам преодолевать стресс, находить внутренний покой и улучшать качество жизни. Важно помнить, что йога объединяет нас и помогает строить мир на Земле.

Первое колесо обозрения

21 июня 1893 года на Всемирной выставке в Чикаго было представлено «Чертово колесо» инженера Джорджа Ферриса. Диаметр колеса составлял 75 метров, а масса около 2 тысяч тонн. В нем было 36 кабинок, в которых могли разместиться по 60 человек (20 сидячих мест и 40 стоячих). Круг длился около 20 минут.

Революционный для того времени аттракцион поразил мир своими размерами и возможностью разместить в кабинках тысячи людей, предлагая им неповторимый вид на город. С тех пор колеса обозрения стали символом развлечений и путешествий.

Появление виниловых пластинок

21 июня 1948 года фирма грамзаписи Columbia Records выпустила первые виниловые пластинки, на каждой стороне которых можно было записать 23 минуты музыки. Это был настоящий прорыв в музыкальной индустрии. Винил открыл новые возможности для записи и воспроизведения музыки, став популярным форматом среди меломанов и коллекционеров.

Родился Виктор Цой

21 июня 1962 года появился на свет легендарный рок-музыкант, основатель и солист группы «Кино» Виктор Цой. В период с 1981 по 1990 годы групп записала девять альбомов, в том числе культовые «Группа крови» и «Звезда по имени Солнце». Песни коллектива до сих пор не теряют актуальности, а ее лидер, погибший в автокатастрофе в возрасте 28 лет, навсегда остался символом поколения.