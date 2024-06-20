Омск-Информ
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·Общество

Они будут объезжать перекрытый участок улицы Куйбышева.
Завтра, 21 июня, с 20:00 автобусы № 59 и № 386 временно изменят маршруты. До 06:00 24 июня они прекратят ездить по улице Куйбышева на отрезке от дома № 26/1 до дома № 27/1.
Дорогу перекроют для ремонта тепловых сетей. Автобусы в обоих направлениях будут следовать в объезд по улицам Куйбышева, Звездова, Декабристов.
Ранее также сообщалось о других измсенениях в работе общественного транспорта. Троллейбусы № 2, 4, 7, 16 и 6 не будут ездить один вечер из-за ремонта контактной сети. Трамвайные маршруты № 1, 4 и 7 временно сократят, чтобы обновить пути.
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·Общество

Они будут объезжать перекрытый участок улицы Куйбышева.
Завтра, 21 июня, с 20:00 автобусы № 59 и № 386 временно изменят маршруты. До 06:00 24 июня они прекратят ездить по улице Куйбышева на отрезке от дома № 26/1 до дома № 27/1.
Дорогу перекроют для ремонта тепловых сетей. Автобусы в обоих направлениях будут следовать в объезд по улицам Куйбышева, Звездова, Декабристов.
Ранее также сообщалось о других измсенениях в работе общественного транспорта. Троллейбусы № 2, 4, 7, 16 и 6 не будут ездить один вечер из-за ремонта контактной сети. Трамвайные маршруты № 1, 4 и 7 временно сократят, чтобы обновить пути.
1048