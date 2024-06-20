Омск-Информ
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·Общество

Они временно перестанут ходить, чтобы чиновники провели ремонт.
В ночь с 20 на 21 июня омские власти запланировали аварийный ремонт контактной сети на проспекте Мира около моста им. 60-летия ВЛКСМ. В связи с этим после 22:00 и до 05:00 в городе перестанут ходить троллейбусы № 2, 4, 7, 16 и 6.
Ранее также сообщалось о временном сокращении трамвайных маршрутов № 1, 4 и 7. С 20:30 21 июня до 05:30 22 июня в направлении Амурского поселка они будут доезжать только до остановки «Улица 11-я Ремесленная».
·Общество

Они временно перестанут ходить, чтобы чиновники провели ремонт.
В ночь с 20 на 21 июня омские власти запланировали аварийный ремонт контактной сети на проспекте Мира около моста им. 60-летия ВЛКСМ. В связи с этим после 22:00 и до 05:00 в городе перестанут ходить троллейбусы № 2, 4, 7, 16 и 6.
Ранее также сообщалось о временном сокращении трамвайных маршрутов № 1, 4 и 7. С 20:30 21 июня до 05:30 22 июня в направлении Амурского поселка они будут доезжать только до остановки «Улица 11-я Ремесленная».