Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Их движение ограничат на территории Амурского поселка.
Маршруты трамваев № 1, 4 и 7 снова на время укоротят в связи с ремонтом путей. В направлении Амурского поселка транспорт будет ходить только до остановки «Улица 11-я Ремесленная» 17, 19 и 21 июня с 20:30 до 05:30 следующего дня.
Напомним, капитальный ремонт трамвайных путей в «Амуре» выполняют не первый месяц. Сейчас работы ведут на участке улицы Челюскинцев от 5-й Северной до 8-й Восточной.
·Общество

Их движение ограничат на территории Амурского поселка.
Маршруты трамваев № 1, 4 и 7 снова на время укоротят в связи с ремонтом путей. В направлении Амурского поселка транспорт будет ходить только до остановки «Улица 11-я Ремесленная» 17, 19 и 21 июня с 20:30 до 05:30 следующего дня.
Напомним, капитальный ремонт трамвайных путей в «Амуре» выполняют не первый месяц. Сейчас работы ведут на участке улицы Челюскинцев от 5-й Северной до 8-й Восточной.