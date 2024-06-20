Чаще перерабатывают менеджеры, строители и юристы.

Чаще перерабатывают менеджеры, строители и юристы.

Аналитики HeadHunter выяснили, сколько часов в неделю трудятся омичи. Оказалось, что больше 52 % горожан работают ровно 40 часов, то есть по 8 часов в день. Меньше 40 часов трудятся 17 % омичей, а больше 60 часов – 23 %. Причем 8 % работают даже больше 80 часов. Больше 60 часов в неделю трудятся 45 % менеджеров и по 38 % строителей и юристов.

Около 31 % опрошенных намеренно увеличивают продолжительность рабочего дня, чтобы больше заработать. Около 17 % омичей перерабатывают из-за синдрома отличника, а 14 % – из-за желания получить повышение. Еще 13 % хотят отвлечься от личных проблем.

При этом большинство омичей считает, что от трудоголизма надо избавляться. Чтобы не перерабатывать, они планируют устроиться в другую компанию, уйти в отпуск, заняться спортом или обратиться к психотерапевту.