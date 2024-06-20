Размер провозной платы не изменялся последние пять лет.

Сегодня, 20 июня, комитет по вопросам транспортной инфраструктуры Омского горсовета обсудил изменение стоимости проезда в общественном транспорте. Впервые с 2019 года ее хотят повысить на 10 рублей, то есть до 35 рублей по картам и 40 рублей наличными.

– При этом экономически обоснованные тарифы на перевозку пассажиров, утверждаемые Региональной энергетической комиссией Омской области, растут ежегодно вместе с ценами на топливно-энергетические ресурсы, горюче-смазочные материалы, запасные части, шины, услуги, приобретение подвижного состава на условиях финансового лизинга, обязательное страхование пассажиров и прочими статьями расходов. В других городах-миллионниках повышение стоимости проезда происходило постоянно начиная с 2022 года, – пояснил директор департамента транспорта Вадим Кормилец.

С 2019 года цены на дизельное топливо выросли на 32 %, метан – на 53 %, газ – на 9 %, тяговую электроэнергию – на 33 %. Также на 75 % выросли зарплаты работников предприятий пассажирского транспорта. Лизинг автобусов подорожал на 79 %.

Сейчас проезд в Омске (25 рублей и 30 рублей) дешевле, чем в среднем в крупных городах. Например, в Казани он стоит 38 и 42 рубля, а в Краснодаре – 40 рублей.