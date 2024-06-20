Губернатор Омской области заострил внимание на работе по актуализации социальных паспортов и помощи бойцам.

Губернатор Омской области заострил внимание на работе по актуализации социальных паспортов и помощи бойцам.

Сегодня, 20 июня, губернатор Омской области Виталий Хоценко завершил свой отчет о работе правительства перед Заксобранием темой помощи участникам СВО и их семьям. Власти сосредоточились над актуализацией социальных паспортов бойцов.

– В течение года большой и сложный объем работы был связан с актуализацией социальных паспортов, содержащих информацию о материальном положении и потребностях семей участников СВО. За два последних года мы выстроили эффективное взаимодействие по решению данных вопросов, – подчеркнул Хоценко.

Глава региона напомнил, что 12 июня 2023 года был открыт первый в России Межнациональный и межконфессиональный центр гуманитарной помощи.

В минувшем году появились принципиально новые меры поддержки для членов семей участников СВО. Обучающиеся по программам среднего профобразования направляются в первоочередном порядке на оплачиваемую практику, студенты техникумов и колледжей очной формы имеют право на получение бесплатного горячего питания. Установлена льгота по транспортному налогу.

Виталий Хоценко под продолжительные аплодисменты поблагодарил всех депутатов, коллег, волонтерские организации и неравнодушных омичей.