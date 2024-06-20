Леонид Гусаров выступал на сцене омского театра на протяжении почти десяти лет, играл в Нижнем Новгороде, а потом осел в Подмосковье.

Леонид Гусаров выступал на сцене омского театра на протяжении почти десяти лет, играл в Нижнем Новгороде, а потом осел в Подмосковье.

В пятницу, 21 июня, в подмосковном городе Жуковский состоится прощание с преподавателем театрального отделения местной детской школы искусств № 1 Леонидом Гусаровым. Представитель сферы культуры в августе 2023 года отправился на спецоперацию и погиб при осуществлении боевых задач.

С 1998 по 2007 год Гусаров, выпускник Иркутского театрального училища, служил в омском театре «Галерка». После отъезда из города работал в Нижегородском театре комедии, а в 2012 году осел в Подмосковье. Работал преподавателем ДШИ и несколько лет параллельно играл в местном театре «Стрела».

– Мужественный, честный человек, патриот с острым чувством справедливости, он считал, что защита Родины – это священный долг гражданина своей страны, – говорится в сообщении Жуковской ДШИ № 1.

Леониду Гусарову было 50 лет.