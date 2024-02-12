Второй Международный театральный фестиваль пройдет с 11 по 17 ноября, но прием заявок на участие в нем открыт уже сейчас.

Второй Международный театральный фестиваль пройдет с 11 по 17 ноября, но прием заявок на участие в нем открыт уже сейчас.

В Омске начался прием заявок на участие в II Международном театральном фестивале «Достоевский. Омск». Фестиваль пройдет с 11 по 17 ноября 2024 года в драматическом театре «Галерка».

Первый фестиваль, посвященный творчеству Федора Достоевского, состоялся в год 200-летия со дня рождения писателя и стал большим культурным событием в жизни региона. Второй театральный фестиваль «Достоевский. Омск» призван вновь представить зрителям цельные, яркие сценические воплощения романов и повестей Достоевского, помочь омичам и гостям города проникнуться искренним интересом и уважением к творчеству писателя, к культурному наследию России. Фестиваль является конкурсным, оценивать спектакли и определять номинации будет жюри в составе известных театральных критиков и деятелей театра.

Программу фестиваля составят спектакли по произведениям Ф.М. Достоевского. К участию приглашаются театры Российской Федерации и зарубежных стран, имеющие в своем репертуаре постановки по произведениям автора, являющиеся цельными театральными работами высокого художественного уровня, созданными в различных жанрах театрального искусства, премьеры которых состоялись не ранее 2019 года.

Для большей полноты понимания творчества выдающегося писателя и мыслителя в рамках фестиваля будет сформирована насыщенная просветительская программа с творческими встречами, мастер-классами, круглыми столами и выставками. Также будут организованы экскурсии, благодаря которым участники смогут больше узнать об «омском периоде» жизни Ф.М. Достоевского.

Учредителем фестиваля является Министерство культуры Омской области. Фестиваль проводится при поддержке Правительства Омской области и Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации».

Прием заявок на участие в фестивале завершится 1 июня 2024 года. С положением и формой заявки можно ознакомиться на официальном сайте драматического театра «Галерка». Также можно связаться с координатором проекта Светланой Жарко по телефонам: +7(3812) 95-57-50, 8 960-987-71-71