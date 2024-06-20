Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

«Омск-информ» продолжает листать календарь. 19 июня отмечается сразу несколько знаменательных событий.

День летнего солнцестояния

20 июня 2024 года в 23:50 по московскому времени наступит летнее солнцестояние. Солнце, двигаясь по эклиптике, в этот момент достигнет самого удаленного положения от небесного экватора в сторону Северного полюса Мира. В Северном полушарии планеты наступит астрономическое лето, а в Южном полушарии – зима.

При этом в Северном полушарии наблюдается самый длинный световой день и самая короткая ночь. Это происходит, потому что в день летнего солнцестояния Солнце восходит на северо-востоке, а заходит за горизонт на северо-западе, поднимаясь на наибольшую высоту над горизонтом на юге, то есть в полдень можно наблюдать самые короткие тени и самое высокое Солнце года в Северном полушарии.

Солнце большую часть суток находится над горизонтом, и поэтому 20 июня наблюдается самый длинный световой день в году в Северном полушарии. В Москве он длится 17 часов 33 минуты. Для сравнения – в день зимнего солнцестояния, 21 декабря, продолжительность светового дня в Москве всего 7 часов.

Международный день защиты слонов в зоопарках

Каждый год 20 июня защитники прав животных отмечают Международный день защиты слонов в зоопарках. Он отмечается по инициативе организации «В защиту животных» начиная с 2009 года.

Есть мнение, что содержание слонов в неволе помогает сохранить численность их популяции. Однако представители организации считают, что содержание слонов в зоопарках – причина их преждевременной гибели, так как городские зоопарки не способны создать оптимальные условия для этих животных.

В День защиты слонов в зоопарках защитники животных организуют разнообразные просветительские мероприятия, рассказывая людям о слонах, об их привычном образе жизни и о том, как тяжело им в неволе. Эта дата не входит в число официальных праздников. Однако его инициаторы собираются бороться за то, чтобы ООН формально внесла его в календарь дат.

Первый в России полет на воздушном шаре

В 1803 году французский воздухоплаватель Жан-Андре Гарнерен прибыл в Россию с рекомендательным письмом от главы МИД Франции Шарля Мориса де-Талейрана.Он обратился к российским властям за разрешением устроить показательный полет на воздушном шаре. Разрешение было выдано лично Александром I.

Полет назначили на 20 июня. Шар в саду Кадетского корпуса в Санкт-Петербурге был прикреплен тросами, которые держали солдаты. Чтобы полюбоваться зрелищем, нужно было заплатить немалую по тем временам сумму – два серебряных рубля. Тем не менее сад до отказа заполнили желающие. Прибыли и представители императорского двора во главе с Александром I. Шар, в котором находились Гарнерен и его супруга, проплыл над Петербургом и приземлился в районе Охты.