Российский врач-отоларинголог Нияз Мухамадьяров пояснил, почему важно проветривать помещение с работающим прибором.

Российский врач-отоларинголог Нияз Мухамадьяров дал несколько рекомендаций по использованию кондиционера. В частности, он посоветовал каждые 15–30 минут при работающем устройстве впускать в комнату воздух, открывая окно. По его мнению, эта мера станет препятствием для накопления бактерий. Впрочем некоторые современные кондиционеры уже оснащены специальными устройствами, чтобы в комнату попадал свежий воздух.

При этом нежелательно использовать слишком низкие температуры – есть риск переохлаждения.

– Чтобы избежать возникновения заболеваний, связанных с использованием кондиционера, необходимо придерживаться нескольких рекомендаций. Оптимальный режим работы устройства составляет +22…+24 °C. Для минимизации рисков переохлаждения желательно направлять поток воздуха в потолок, – подчеркнул врач.

Кроме того, эксперт посоветовал каждый год делать профессиональную чистку и дезинфекцию кондиционера, так как внутри могут размножаться бактерии и грибки. Фильтры следует промывать водой каждые 2-3 недели при активном пользовании.