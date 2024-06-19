Пространство рядом с ней назовут «Солнечный скверик». Так его называют давно, но официально наименование пока не зарегистрировано.

Пространство рядом с ней назовут «Солнечный скверик». Так его называют давно, но официально наименование пока не зарегистрировано.

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского Совета по вопросам архитектуры, градостроительства и землепользования, говорилось о переименовании общественного пространства в Центральном округе Омска. Речь о территории у жилого дома по улице 2-я Совхозная, 15/1. Ее предлагается назвать «Солнечный скверик».

Одноименный проект победил на всероссийском конкурсе «Лучшая практика территориального общественного самоуправления» в 2018 году. А в 2023 году территорию благоустроили: установили современную детскую площадку с резиновым покрытием, спортивный комплекс для детей, ограждения. Также в сквере появились зеленые насаждения и клумбы/

– Название «Солнечный скверик» уже исторически закрепилось и предлагается присвоить его юридически, – сказал на сегодняшнем заседании заместитель главы администрации Центрального округа Сергей Гнатюк.

Инициативу с названием «Солнечный скверик» выдвинули активисты местного КТОСа «Центральный-8», а городская топонимическая комиссия ее поддержала.

Проект постановления о переименовании внесут на заседание Омского городского Совета, которое состоится через неделю. Горсовету рекомендовано это постановление принять.