Омск-Информ
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·Общество

Такое название предложили активисты КТОСа. Топонимическая комиссия его одобрила.

На ближайшем заседании архитектурно-градостроительного комитета Омского городского Совета депутаты обсудят предложение горожан о присвоении названия благоустроенной территории. Как сообщили в горадминистрации, активисты КТОСа предложили дать название «Солнечный скверик» территории у дома номер 15/1 по 2-й Совхозной улице.

Ранее здесь был установлен современный детский спортивный комплекс.

Новое название одобрено городской топонимической комиссией. Окончательное решение будет принято депутатами.

Кроме того, в ходе заседания комитета обсудят вопрос о судьбе другого сквера, который находится на Красном Пути. Территорию планируется вывести из зоны рекреации и застроить.

·Общество

Такое название предложили активисты КТОСа. Топонимическая комиссия его одобрила.

На ближайшем заседании архитектурно-градостроительного комитета Омского городского Совета депутаты обсудят предложение горожан о присвоении названия благоустроенной территории. Как сообщили в горадминистрации, активисты КТОСа предложили дать название «Солнечный скверик» территории у дома номер 15/1 по 2-й Совхозной улице.

Ранее здесь был установлен современный детский спортивный комплекс.

Новое название одобрено городской топонимической комиссией. Окончательное решение будет принято депутатами.

Кроме того, в ходе заседания комитета обсудят вопрос о судьбе другого сквера, который находится на Красном Пути. Территорию планируется вывести из зоны рекреации и застроить.