Жители частного сектора на улице Звездова, никого не стесняясь, высадили целую грядку наркосодержащего растения.

Жители частного сектора на улице Звездова, никого не стесняясь, высадили целую грядку наркосодержащего растения.

«Культурная» плантация конопли произрастает на огороде частного дома на улице Звездова в центре Омска. Фотографией наркосодержащего растения среди огурцов и помидоров поделился читатель «Омск-информа».

На снимке, сделанном из соседнего офисного здания, запечатлена образцово-показательная «фазенда» площадью 6 соток. Вдоль забора растут ягодные кусты, рядом грядка с клубникой, возле нее помидоры, а далее мини-парник с огурцами. Но самое большое место выделено под плантацию конопли. «Грядка» под нее огорожена бетонными блоками, укреплена шифером, имеется возможность укрытия растений пленкой. Судя по общей аккуратности на садовом участке, его хозяин подходит к процессу основательно. Для какой цели выращивается наркосодержащее растение, остается только догадываться.

Согласно законодательству, собственники и пользователи земельных участков, на которых произрастают либо незаконно культивируются наркосодержащие растения, обязаны их уничтожить. Причем это не зависит от того, сама выросла конопля или ее специально посадили.

Статья 10.5 КоАП РФ предполагает следующее наказание: штраф на граждан от 3 до 4 тыс. рублей; на должностных лиц – от 5 до 10 тысяч; на юридических лиц – от 50 до 100 тысяч. Незаконное культивирование наркосодержащих растений в крупном или особо крупном размерах является преступлением. Статья 231 УК РФ предусматривает за это наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей, а также лишение свободы на срок до восьми лет.