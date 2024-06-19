При этом от кандидатов требуют высшее образование, опыт и знание законов.

При этом от кандидатов требуют высшее образование, опыт и знание законов.

В омских министерствах и других ведомствах появились новые вакансии. По данным сайта государственной службы, специалистам предлагают зарплаты от 40 до 62 тыс. рублей. От соискателей требуется высшее образование, опыт госслужбы и знание законов.

В министерство внутренней политики требуются главный специалист, специалисты ведущей и старшей групп должностей. Они могут зарабатывать от 38 до 62 тыс. рублей в месяц.

В Управление федерального казначейства по Омской области требуется главный специалист-эксперт, которому предлагают 34–40 тыс. рублей. Казначею в ведомстве готовы платить 32–36 тысяч. Свободна и должность старшего специалиста второго разряда – 29–33,5 тыс. рублей.

В межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 7 по Омской области ищут старшего государственного налогового инспектора. На этой работе можно получать от 43 до 48 тыс. рублей.