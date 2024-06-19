Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

Каждая дата в календаре – это десятки интересных и важных событий, сотни знаменитых людей, народные праздники и приметы.

«Омск-информ» продолжает листать календарь. 19 июня отмечается сразу несколько знаменательных событий.

День неспешной прогулки

19 июня отмечается Международный день прогулки, или День неспешной прогулки. Этот праздник призывает оценить такой простой и доступный способ снятия напряжения и стресса.

Растущий темп жизни не позволяет расслабиться и перевести дух. Прогулки призваны исправить эту несправедливость. Летом сама природа велела выбраться на природу или совершить неторопливые вылазки в парки и скверы.

Омск особенно хорош в это время года. Не теряйте время, отметьте этот праздник знакомством с городскими достопримечательностями или наедине с природой.

Ларион Пропольник

Традиционно в этот день православные чтят память святого Илариона. На Руси 19 июня называли Ларионом Пропольником. В этот день крестьяне отправлялись в поля и огороды, чтобы избавиться от сорняков. Люди верили, что после праздника бороться с сорной травой станет сложно и она может погубить посевы.

Особенно благоприятным моментом для прополки считалась убывающая Луна. По поверьям, вырванные в это время сорняки еще долго не побеспокоят фермеров. А вот в полнолуние сорную траву не трогали даже на Лариона Пропольника, иначе вскоре грядки снова зарастут.

Незамужние девушки рано утром отправлялись в огород, чтобы полить растения. Считалось, что в праздник земля дает силы и красоту тем, кто о ней заботится.

Всемирный день детского футбола

Праздник учредили Международная Федерация футбола (ФИФА) и Детский фонд ООН в 2001 году. Его цель – стимулировать спортивные организации искать талантливых детей по всему миру. Чтобы это происходило, важно, чтобы в каждом дворе была футбольная площадка.

Секрет популярности футбола в его простоте и универсальности – в него можно играть где угодно и чем угодно. В этот день в разных странах мира, в том числе и России, проводятся спортивные мероприятия с участием детских футбольных команд.